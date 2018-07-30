Дело Вышинского: суд перенесли из-за неявки адвоката

Украина

Херсонский апелляционный суд перенес на 6 августа 2018 года слушание апелляции адвокатов руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на продление срока содержания под стражей. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

«Один из адвокатов не явился на заседание», — назвала она причину переноса слушания, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как сообщали «ФАКТЫ», Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

11 июля Херсонский городской суд продлил срок содержания Вышинского под стражей до 13 сентября.