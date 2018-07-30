Синоптик озвучила прогноз погоды на последний день июля

Общество

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала погоду на последний день второго месяца лета — вторник, 31 июля. «Во вторник дожди все еще на Западе. Карпаты и вокруг — держитесь! Также дожди пройдут на севере Украины. Остальные территории — без существенных осадков», — сообщает синоптик.

По ее прогнозам, жара продержится на юге и востоке, + 28 + 33 градуса. В среднем по стране ожидается + 25 + 30 градусов.

«Киевляне! Если вы соскучились по дождем, то 31 июля в столице как раз снова будет лить и греметь. Днем ожидается + 28 + 30 градусов. Дышать будет трудновато. Немного градусы „отпустят“ во второй половине недели. Июль заканчивается, но лето продолжается», — сообщает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики предупредили о последствиях ухудшения погоды в Украине.

