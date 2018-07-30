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Топ-5 в истории: Усика назвали одним из величайших боксеров
Известные в мире бокса люди продолжают восхищаться победой украинца Александра Усика (15 побед, 11 из них — нокаутом) над россиянином Муратом Гассиевым (26 побед, 19 из них — нокаутом, 1 поражение) в финале Всемирной суперсерии (WBSS).
К примеру, Альберт Сиеста, промоутер латыша Майриса Бриедиса, который был одним из соперников 31-летнего крымчанина в нынешнем сезоне WBSS, причислил Усика к легендам мирового бокса.
«Александр просто деклассировал Гассиева по всем параметрам и компонентам боксерского искусства. А получилось так, потому что Гассиев конкретно медленней. Я снимаю шляпу перед командой Усика и признаю его одним из величайших боксеров современности. Если, не дай Бог, завтра планета взорвется, Усик уже сделал все, что можно. Если инопланетяне прилетят, и попросят привести пример, что такое бокс, — Усик обязательно должен фигурировать в топ-5 за всю историю», — заявил специалист в комментарии интернет-изданию Luckypunch.net.
Напомню, что украинец завоевал звание абсолютного чемпиона мира, став обладателем четыре поясов (WBC, WBA, WBO и IBF), а также трофея Мохаммеда Али. Следующая цель Усика — бой с британцем Тони Беллью, который должен пройти в тяжелом весе.
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“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”