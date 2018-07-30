Автомобильный концерн Mahle подвел итоги продаж своей продукции в Украине 

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В Кракове компания Mahle подытожила продажи своей продукции в 2017 году на территории Украины, Польши и в странах Балтии. Официальный представитель Mahle в Украине «Авто Трейд Компани» заняла II место в указанном регионе в номинации «Продажа деталей для двигателя». Об этом сообщил основатель «Авто Трейд Компани» Игорь Игоревич Черненко.

На сегодня концерн Mahle — глобальный поставщик высококачественных деталей для автомобильной и моторостроительной промышленности со штаб-квартирой в Штутгарте. Все заводы компании сертифицированы по международным стандартам OS 9000 и ISO 9001.

По словам Игоря Черненко, Mahle Group включает в себя MAHLE GmbH, KNECHT Filter Group и MWP Mahle — J. Wizemann — Pleuco GmbH, ключевыми направлениями которых на сегодня является производство поршней и компонентов двигателей, систем фильтрации и систем привода клапанов.

«Концерн Mahle сегодня находится на пути к группе 30 крупнейших поставщиков автомобильной промышленности мира, — отметил Игорь Черненко. — Филиалы Mahle расположены практически на всех континентах, более 20 представительств в Европе, включая Германию, Австрию, Францию. 9 филиалов в США, 4 филиала в Бразилии и так далее. В Украине мировой бренд представляет наша компания», — отметил Игорь Черненко.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, начавшиеся в 30-х годах XX столетия в «центральной лаборатории поршней», продолжаются и сегодня: научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки приоритетны для Mahle.

«Наряду с фундаментальными исследованиями и разработками, ориентированными на внедрение, фирма Mahle в своих 4 крупнейших научно-исследовательских центрах в Штутгарте, Детройте, Сан-Паулу и Токио активно ведет разработки „на местах“ для крупных заказчиков. К основным задачам относятся: освоение технологий, способствующих улучшению параметров двигателя внутреннего сгорания, в частности, снижению расхода топлива и эмиссии выхлопных газов, с целью достижения значений, максимально приближенных к абсолютным. От прямого впрыска в бензиновом моторе, вариабельного привода клапанов и систем с экологически чистым фильтрующим элементом до наивысших значений максимального давления в дизельном двигателе», — подчеркнул основатель «Авто Трейд Компани».

Также Игорь Черненко сообщил, что в первом полугодии 2018 года «Авто Трейд Компани» уже увеличила продажи продукции компании Mahle на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Справка об «Авто Трейд Компани»

«АВТО ТРЕЙД КОМПАНИ» работает на рынке Украины с 1995 года. Компания ориентирована на оптовые продажи запчастей для моторной и трансмиссионной группы, подвески автомобиля. На сегодня «АВТО ТРЕЙД КОМПАНИ» — официальный представитель в Украине 38 международных компаний, среди которых: KOLBENSCMIDT, MAHLE, REINZ, SAMPA, FEBI, BF, FRECCIA, OPTIBELT, BILSTEIN, TEXAR. На центральном складе, расположенном в Киеве, на площади 3500 кв. м постоянно в наличии более 300 тыс. автозапчастей. Собственная служба логистики позволяет клиентам «АВТО ТРЕЙД КОМПАНИ» получать запчасти в Киеве и области в течение 1,5−2 часов, а в регионах Украины — уже на следующий день. Дилеры и торговые партнеры компании работают во всех областных центрах и крупных городах Украины.