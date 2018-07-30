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Украинским военным повысят зарплаты: озвучены конкретные суммы
Министерство обороны Украины приняло решение о повышении денежного довольствия с 1 октября 2018 года. Для реализации этой инициативы необходимо дополнительное финансирование из бюджета на сумму 4,5 млрд грн.
Как отмечают в ведомстве, недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения из рядов Вооруженных Сил Украины после окончания контракта (36% опрошенных), сообщают Ukrainian Military Pages.
Всего за первое полугодие 2018 года уволились одиннадцать тысяч офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще восемнадцать тысяч должны уволиться до конца 2018 года, отметили в Минобороны.
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Так, в целях сохранения кадрового потенциала и привлечения на военную службу в Министерстве обороны прорабатывают вопрос об увеличении с 1 октября 2018 минимального денежного обеспечения:
рядовому составу — до 9 тысяч гривен.
офицерскому составу — до 15,3 тысячи гривен.
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Кроме того, подготовлено и другое решение: Планом управления и развития Вооруженных Сил Украины предусмотрено в 2019 году поднять базовый уровень денежного обеспечения до уровня:
военнослужащий по контракту первого года службы в воинском звании «солдат», в должности со вторым тарифным разрядом — 15 тысяч гривен;
повышение уровня денежного обеспечения всех других военнослужащих будет осуществлено пропорционально, в зависимости от воинского звания, занимаемой должности, выслуги лет и тому подобное.
Напомним, что оклады военнослужащим должны были поднять еще в начале 2018 года, но не подняли. Начальник отдела денежного довольствия и заработной платы Департамента финансов Министерства обороны Украины Олег Рогаль рассказал «ФАКТАМ» о причинах этого и когда военным стоит рассчитывать на увеличение окладов.
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