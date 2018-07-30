Развалился на части: Неймар ответил на критику по поводу частых симуляций

Спорт

26-летний бразилец Неймар впервые высказался по поводу волны критики, обрушившейся на него после чемпионата мира. В частности, нападающего обвиняли в чрезмерной симуляции, а журналисты подсчитали, что в четырех матчах (до четвертьфинала с Бельгией, в котором Бразилия уступила — 1:2) футболист провел, лежа на газоне, почти 14 минут.

«Шипы на голени. Удар в позвоночник. Топтание по ноге. Вы можете подумать, что я преувеличиваю, и иногда я действительно это делаю. Но на самом деле я страдаю на поле, и вы не представляете, через что прохожу за его пределами. Внутри меня все еще мальчик. Иногда он ослепляет мир, порой всех раздражает. Борюсь, чтобы он оставался живым, но внутри меня, а не на поле. Вы можете думать, что я падал слишком много раз, но реальность такова, что я развалился на части. И это причиняет больше боли, чем кто-либо, наступающий на лодыжку.

Мне понадобилось время, чтобы принять вашу критику. Мне понадобилось время, чтобы посмотреть на себя в зеркало и стать новым человеком. Я упал, но только те, кто падает, могут подняться. Вы можете продолжать бросать в меня камни или можете выбросить их и помочь мне подняться, потому что, когда я встаю, вся страна встает за мной", — сказал футболист в ролике, вышедшем на YouTube-канале Gillette Brasil.

Напомню, что на чемпионате мира Неймар забил два мяча (Коста-Рике на групповом этапе и Мексике в 1/8 финала) и отдал одну голевую передачу (в поединке группы с Сербией). Лучше показатели результативности у «пентакампеонов» только у Фелипе Коутиньо: два мяча и два ассиста.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жительница России украла Неймара возле магазина.