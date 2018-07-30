Названы области с самой высокой средней зарплатой в Украине

Деньги

В Кабинене министров Украины заявили о тенденции роста заработной платы в стране. По информации Министерства экономического развития и торговли, в июля средняя номинальная заработная плата в Украине составила 9,141 тысячу гривен.

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«Это в среднем в 2,5 раза больше минималки и на 24,2 процента больше, чем в июле 2017 года. Самая большая средняя зарплата — в Донецкой, Киевской и Днепропетровской областях», — сообщают в Кабмине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Министерство обороны Украины приняло решение о повышении денежного довольствия с 1 октября 2018 года — для реализации этой инициативы необходимо дополнительное финансирование из бюджета на сумму 4,5 млрд гривен. В оборонном ведомстве прорабатывают вопрос об увеличении с 1 октября 2018 минимального денежного обеспечения рядовому составу — до 9 тысяч гривен, а офицерскому — до 15,3 тысяч гривен.