Интервью со звездой

Группа «Антитела» уже давно и надолго заняла почетное место в истории украинского рока. Ровно 10 лет назад ее создал музыкант Тарас Тополя, который до сих пор остается ее солистом и вдохновителем. Недавно «Антитела» вернулись из большого гастрольного тура по США и Канаде. Впереди — юбилейные концерты в Украине и поездки на фронт. Тарас Тополя — известный волонтер, который помогает украинской армии с первых дней войны.

— Кто стал вашим первым подопечным?

— Это была инженерно-саперная рота, 72-й бригады. Мы помогали бойцам техническими средствами, средствами защиты и медикаментами. Мы ездили на фронт как волонтеры. Без музыки и песен. Просто там, куда мы ездили с волонтерской помощью, было запрещено выступать. Это были самые крайние точки — блиндажи, окопы. Наши позиции обстреливали, и максимум, что мы могли там делать после выгрузки помощи, которую привозили, — петь под гитару. Иногда так и делали. От масштабных концертных акций отказывались всегда. У нас был лимит личного времени, и каждую минуту предпочитали тратить на то, что непосредственно может спасти жизни наших солдат. Тогда заработки ушли для нас на последний план. Когда выпадало несколько свободных дней и мы понимали, что можем их потратить на то, чтобы развезти медикаменты в семь точек на передовой, мы это делали, отложив инструменты.

— Вы несколько раз бывали на гастролях в США и Канаде. Не было желания там остаться?



— Что вы! Я же до мозга костей украинец! И, невзирая на все негативные моменты, которые объективно существуют в Украине, мне здесь нравится. Я верю, что настанет время, когда уровень жизни, сознательности общества вырастет до такой планки, что нам будет комфортно здесь жить и реализовать свои мечты. А если мы убежим от сюда, то кто же будет это все преодолевать и, как бы банально это не звучало, делать наше «завтра» лучше?! Тем более я не могу оставить страну в такое сложное время…

— …когда идет война?

— Да. Хотя, думаю, что война элит и информационная война в Украине никогда не прекращались. С момента развала Советского Союза Москва всегда хотела иметь Украину в поле своего влияния. Вела пропаганду через прессу и телевидение, вербовала, покупала и шантажировала наших политиков. По сути, системно узурпировала страну экономически, политически и информационно. Кровавая фаза войны началась на Майдане в 2014 году и не прекращается до сих пор. Крым, Донбасс — эти территории сегодня не просто географические названия, а синоним десятков тысяч смертей и миллионов поломанных судеб украинцев. И война, к сожалению, продолжается.

— Помните, момент, когда вы решили создать группу?

— Это было весной 2008 года. Я позвонил Сергею Вусыку (наш неизменный клавишник и директор) с предложением присоединиться к группе «Антитела». Это был переломный этап — я только ушел из предыдущего состава, забрав с собой название. По сути, в тот момент жизни остался один на один с «неизвестным». Сергей согласился присоединиться ко мне и с помощью Максима Сиволапа мы набрали тот состав «Антител», с которым работаю по сей день. Тогда мы сняли первый наш клип, выпустили альбом «Буду Вуду» и начали длинную историю на большой сцене. Сейчас я понимаю, что из всей череды решений, которые когда-либо принимал на протяжении своей музыкальной жизни — это, наверное, было самым важным.

— Говорят, название группы вы придумали еще в школьные годы?

— Все достаточно просто. Есть одноименная песня — «Антитела», которую я написал еще в школе, она-то и дала название группе. В самом названии кроется философский подтекст. Антитела — это противоположности. В конечном итоге, все наши песни так или иначе о мире между двумя полюсами и обо всем, что происходит в этом мире.

— Когда к вам пришел первый серьезный успех?

— Это было в июле 2008 года. Мы приехали на фестиваль «Перлини сезону» в Запорожье новым составом группы, выступили и взяли Гран-при! Это нас очень вдохновило. Мы поняли, что все делаем правильно. К тому же нас пригласили на следующий фестиваль, пообещав гонорар. Это была 1000 долларов США — огромные для нас деньги. По сути, это был первый приличный гонорар, который заработали «Антитела». За десять лет у нас было много разных историй и предложений.

— Были времена, когда вам хотелось покинуть «Антитела»?

— Скорее, мне хотелось закрыть проект. Просто было очень тяжело найти финансирование на все наши идеи. Нам не хватало денег, чтобы делать хорошее видео, качественно записывать новые песни на хорошей студии. В конце концов, не хватало денег на то, чтобы обеспечивать свои жизненные потребности — а ведь у каждого была семья. Тогда у меня и возникали мысли закончить со всем этим и начать заниматься бизнесом, не связанным с музыкой. Это был переломный период — 2010−2011 год, после того как мы прекратили сотрудничество с продюсерским центром. Было тяжело преимущественно из-за того, что мы не понимали, как двигаться дальше. Но таки выстояли. Во многом благодаря тому, что наш коллектив — не просто люди, любящие музыку, а настоящий друзья.

— О чем вы мечтаете?

— Успеть сделать все, что должен. По крайней мере, для своей страны и семьи. Если здоровье будет позволять и вдохновение нас не покинет, впереди — много хороших песен. После десяти лет творчества я по-прежнему чувствую огромный заряд энергии и возможность реализовать все наши глобальные планы. Впереди у «Антител» масштабный тур. Знаете, после десяти лет музыкальной деятельности я четко осознал, что музыка и гражданская позиция тесно связаны. Я благодарен судьбе за то, что имею возможность через свои песни доносить людям что-то важное. Надеюсь, так будет еще очень-очень долго.