Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Хакеры из России атаковали лабораторию, исследовавшую «Новичок»

13:57 30 июля 2018   50
Хакер
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Швейцарская лаборатория Spiez, которая занимается предотвращением химических, биологических и ядерных угроз могла быть атакована группой российских хакеров.

Лаборатория в кантоне Берн, вероятно, стала мишенью для хакеров из-за ее роли в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском городе Солсбери, сообщает швейцарское издание Blick.

Как сообщается, лаборатория привлекалась к экспертизе нервно-паралитического вещества, которое было использовано для отравления, а хакеры из группы Sandworm, связанной с российским правительством, представлялись членами организационного комитета лаборатории и распространили документ с инструкциями о предстоящей конференции по химическому оружию. Документ в формате Word содержал только информацию о конференции, а в файл была установлена вредоносная программа.

Читайте также: Беспрецедентные меры безопасности: в Британии похоронят жертву «Новичка»

Киберпреступники использовали поддельный адрес электронной почты и нацеливались на экспертов по химическому оружию, приглашенных на конференцию.

«Кто-то действовал от имени лаборатории. Мы немедленно проинформировали участников конференции, что документ не наш, и указали на опасность», — сказал Курт Мюнгер из Федерального управления гражданской защиты.

Читайте также: Стало известно, как подозреваемым в отравлении Скрипалей удалось покинуть Великобританию

По его словам, взлом вызвал ограниченный вред и «лаборатория не зарегистрировала никакого оттока данных».

Как писали «ФАКТЫ», российские хакеры заражают украинские компании вредоносными программами, чтобы обеспечить себе несанкционированный доступ (так называемый бэкдор) для масштабной скоординированной атаки.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины