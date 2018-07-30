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Хакеры из России атаковали лабораторию, исследовавшую «Новичок»
Швейцарская лаборатория Spiez, которая занимается предотвращением химических, биологических и ядерных угроз могла быть атакована группой российских хакеров.
Лаборатория в кантоне Берн, вероятно, стала мишенью для хакеров из-за ее роли в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском городе Солсбери, сообщает швейцарское издание Blick.
Как сообщается, лаборатория привлекалась к экспертизе нервно-паралитического вещества, которое было использовано для отравления, а хакеры из группы Sandworm, связанной с российским правительством, представлялись членами организационного комитета лаборатории и распространили документ с инструкциями о предстоящей конференции по химическому оружию. Документ в формате Word содержал только информацию о конференции, а в файл была установлена вредоносная программа.
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Киберпреступники использовали поддельный адрес электронной почты и нацеливались на экспертов по химическому оружию, приглашенных на конференцию.
«Кто-то действовал от имени лаборатории. Мы немедленно проинформировали участников конференции, что документ не наш, и указали на опасность», — сказал Курт Мюнгер из Федерального управления гражданской защиты.
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По его словам, взлом вызвал ограниченный вред и «лаборатория не зарегистрировала никакого оттока данных».
Как писали «ФАКТЫ», российские хакеры заражают украинские компании вредоносными программами, чтобы обеспечить себе несанкционированный доступ (так называемый бэкдор) для масштабной скоординированной атаки.
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“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”