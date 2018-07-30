5 фактов об угловых диванах, которые вы не знали

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Угловой диван — наиболее универсальный предмет мягкой мебели, способный предложить покупателю множество вариантов исполнения и досуга, о которых вы, вероятно, и не догадывались. Этот текст расскажет о 5 фактах про угловые диваны, которые позволят посмотреть на них по-новому.

Один диван = две кровати

Любой угловой диван — это уже центр притяжения внимания в комнате, он состоит из двух диванов, которые могут раскладываться в огромную кровать. Но если копнуть глубже, то можно купить угловой диван Киев с интересной планировкой.

Один из самых интересных вариантов — с двумя встроенными кроватями, одно из лож можно передвигать так, что появляются три варианта использования: в стандартном положении — как диван, если повернуть ложе на 90 градусов, то диван превращается в две отдельно стоящие кровати, которые при желании можно сдвинуть и превратить в одну большую или использовать по отдельности, если нужно расположить на ночь не настолько близких людей.

Взаимозаменяемые углы

Мягкая мебель и угловые диваны в том числе часто представляют собой модульные конструкции. Их внешний вид и функциональность можно менять по своему усмотрению.

Это означает, что, задумывая перестановку, вы можете установить диван в другом месте. Он не обязательно будет привязан к своему углу. Просто перенесите длинную часть конструкции в нужное место — и готово.

Угловой диван как развлекательная зона

Диван — это и так почти главное место в доме, особенно если он стоит напротив телевизора, но он и самостоятельно может стать центром развлечений. Обычно в угловом диване есть достаточно свободного пространства для установки дополнительного оборудования.

Подкинем несколько идей

- Акустическая система. Особенно если у нее есть беспроводной модуль передачи данных, это позволит воспроизводить звук от телевизора, смартфона или любого другого источника. Не нужно намекать, что колонки в диване — это новый опыт, позволяющий глубже погрузиться в происходящее на экране или на сцене, если речь идет о прослушивания музыки.

- Мини-бар. Что еще нужно для компании, которая весело проводит время, расположившись на диване. Может тут быть и небольшой холодильник.

- Подставка под ноутбук. Пусть работать лежа или полулежа не совсем полезно, но как же приятно. А лежать на диване и смотреть сериалы или играть — приятно вдвойне.

- Столик для вкусностей. Мало кто рекомендует носить еду из кухни в комнату, но все так делают. Так не лучше ли наслаждаться едой под хороший фильм с удобствами?

Его можно ставить не только в угол

Угловой диван — великолепный инструмент для зонирования пространства в помещениях. Наверняка ранее вы замечали, что в американских сериалах почти всегда диван стоит по центру комнаты. Этот шаг позволяет четко разделить зону отдыха и остальное пространство.

Чем хорош этот метод? Он не требует серьезных вложений в ремонт и планировку, просто передвигаете диван в нужное место, и этого достаточно, можно разве что добавить каких-нибудь аксессуаров.

Еще один вариант зонирования, но для небольших помещений, — это развернуть диван так, чтобы длинная его часть стояла не вдоль стены, а как бы преграждала комнату. Это позволит создать уютный уголок со своей атмосферой.

Функциональные подлокотники

Это не просто приспособления, которые не дают упасть с дивана и на которых при желании можно сидеть. Подлокотники способны нести дополнительный функционал.

Обычно одну из сторон дивана дополняют удобными полочками и нишами. Там можно хранить то, что хочется держать под рукой, например, книгу, которую приятно почитать перед сном. Или планшет с ноутбуком: когда начнет клонить ко сну, можно будет положить электронное устройство в специальное место, а не на пол.



Мы не уговариваем купить угловой диван, но у вас наверняка возникла мысль об этом. Просто представьте, как он будет смотреться в вашем доме, и оцените, станет ли там уютнее.

