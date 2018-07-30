Вторая ракетка Украины назвала своих кумиров в теннисе

Спорт

Киевлянка Леся Цуренко (40-е место в мировом рейтинге) рассказала в интервью «ФАКТАМ», на кого из коллег по теннисному цеху она равняется:

«Без сомнений, это Роджер Федерер и Серена Уильямс. Просто невероятно то, что им удается делать в теннисе. Благодаря им вырос теннисный возраст: если раньше в 30 лет уже спортсмена списывали со счетов, то сейчас и 35 лет — это норма. Также им удалось поднять уровень физической подготовки в теннисе. И Роджер, и Серена для меня — эталон, их игра просто что-то невероятное».

Отмечу, что Цуренко за свою карьеру выиграла четыре турнира в одиночном разряде (причем дважды подряд, в 2017-м и 2018-м, побеждала в мексиканском Акапулько), а наивысшим достижением в мировом рейтинге является 33-я позиция, которую киевлянка занимала в 2015 году.

Напомню, Леся вылетела во втором круге Уимблдона, уступив чешке Барборе Стрыцовой. Готовясь к турнирам в США, украинка вынуждена была сняться с соревнований в Вашингтоне, которые стартуют 30 июля, и планирует «заявиться» на Rogers Cup, который пройдет с 3 по 12 августа в Монреале (Канада).