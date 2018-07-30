В Таджикистане убили четырех иностранных туристов

Мир

В понедельник, 30 июля, министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода на пресс-конференции в Душанбе сообщил журналистам о ходе расследования убийства иностранных туристов. Преступление было совершено 29 июля в Дангаре (Хатлонская область). Глава МВД подчеркнул, что это мог быть теракт.

Группа иностранцев путешествовала по Таджикистану на велосипедах. В Дангаре группу протаранил легковой автомобиль. Из него выскочили четыре человека — водитель и три пассажира. Они были с ножами и огнестрельным оружием. Нанесли иностранцам несколько ударов, после чего скрылись.

Трое велосипедистов скончались на месте. Еще один умер в больнице. Убиты два гражданина США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов. Гражданин Франции находится в тяжелом состоянии в больнице. Еще два человека получили легкие ранения.

Иностранцы утверждают, что ничем не спровоцировали нападение. Мотивы совершивших преступление не ясны до сих пор.

После нападения милиция провела в Хатлонской области спецоперацию. Был установлен владелец автомобиля. Через некоторое время он был обнаружен в селе Торбулок. Мужчина и его дружки оказали вооруженное сопротивление. Двое из них были убиты, а еще один — задержан. В настоящее время ведется розыск еще двоих подозреваемых.

Министр Рахимзода рассказал журналистам, что власти в данный момент рассматривают различные версии произошедшего, включая «ДТП, разбойное нападение и грабеж, убийство, теракт».

В Таджикистане нынешний год объявлен годом туризма. По официальным данным, количество иностранных туристов, которые только за пять месяцев 2018 года прибыли в республику, превысило 900 тысяч человек, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Власти опасаются, что убийство велосипедистов может негативно отразиться на туристическом имидже страны.