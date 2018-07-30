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Украина

Суд снова отказал адвокатам Януковича

14:32 30 июля 2018   3
Верховний суд Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Верховный суд Украины не удовлетворил ходатайство защиты бывшего президента Украины Виктора Януковича, которому инкриминируют государственную измену, об изменении подсудности рассматриваемого дела.

«В удовлетворении ходатайства отказано», — сообщили «Интерфаксу-Украина» в Верховном суде и добавили, что суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства адвокатов Януковича.

Напомним, что Виктору Януковичу в Украине инкриминируют государственную измену, пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также пособничество в ведении агрессивной войны.

В то же время беглый экс-президент подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины и генерального прокурора Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд принял его к рассмотрению и назначил заседание на 13 сентября.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за неявки в Оболонский районный суд столицы адвокатов Виктора Януковича, которые присутствовали в Верховном суде, сорвались дебаты по делу о государственной измене беглого экс-президента. Заседание перенесли на вторник, 31 июля.

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