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Суд снова отказал адвокатам Януковича
Верховный суд Украины не удовлетворил ходатайство защиты бывшего президента Украины Виктора Януковича, которому инкриминируют государственную измену, об изменении подсудности рассматриваемого дела.
«В удовлетворении ходатайства отказано», — сообщили «Интерфаксу-Украина» в Верховном суде и добавили, что суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства адвокатов Януковича.
Напомним, что Виктору Януковичу в Украине инкриминируют государственную измену, пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также пособничество в ведении агрессивной войны.
В то же время беглый экс-президент подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины и генерального прокурора Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд принял его к рассмотрению и назначил заседание на 13 сентября.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за неявки в Оболонский районный суд столицы адвокатов Виктора Януковича, которые присутствовали в Верховном суде, сорвались дебаты по делу о государственной измене беглого экс-президента. Заседание перенесли на вторник, 31 июля.
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