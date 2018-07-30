Суд снова отказал адвокатам Януковича

Украина

Верховный суд Украины не удовлетворил ходатайство защиты бывшего президента Украины Виктора Януковича, которому инкриминируют государственную измену, об изменении подсудности рассматриваемого дела.

«В удовлетворении ходатайства отказано», — сообщили «Интерфаксу-Украина» в Верховном суде и добавили, что суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства адвокатов Януковича.

Напомним, что Виктору Януковичу в Украине инкриминируют государственную измену, пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также пособничество в ведении агрессивной войны.

В то же время беглый экс-президент подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины и генерального прокурора Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд принял его к рассмотрению и назначил заседание на 13 сентября.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за неявки в Оболонский районный суд столицы адвокатов Виктора Януковича, которые присутствовали в Верховном суде, сорвались дебаты по делу о государственной измене беглого экс-президента. Заседание перенесли на вторник, 31 июля.