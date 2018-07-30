Одна из лучших теннисисток Украины разоткровенничалась о своих заработках

Спорт

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко в интервью «ФАКТАМ» откровенно рассказала о призовых, которые зарабатываются в теннисе, а также о собственных финансовых достижениях. Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте WTA, не так давно 29-летняя киевлянка преодолела отметку в 3 миллиона долларов призовых, заработанных на корте.

«Что вы говорите? И где же все эти деньги?!! (смеется) Не хочу никого расстраивать, но эта сумма просто нереальная. Необходимо учесть, что из призовых мы отдаем 30% налогов, плюс расходы на команду, себя, восстановление, питание, переезды и многое другое… Деньги очень легко тратятся, особенно в теннисе.

Простой пример: билет туда-обратно в Австралию стоит 5 тысяч долларов на человека. Можно и за 10 тысяч полететь первым классом, но я так не балуюсь… И надо понимать, что это вынужденные траты, поскольку в Австралию, как и в США или тот же Китай, пешком не добраться", — поделилась Цуренко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вторая ракетка Украины назвала своих кумиров в теннисе.