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Украинский футболист отличился дублем в европейском чемпионате (видео)
Украинский футболист Иван Петряк (на фото справа), выступающий за будапештский «Ференцварош», забил два мяча в ворота клуба МТК в матче второго тура чемпионата Венгрии.
Петряк отличился на 34-й и 38-й минутах и тем самым помог своей команде разгромить соперника — 4:1. Видео с двумя голами полузащитника (к слову, ворота МТК защищал еще один украинец — Артем Кичак) разместил на своей странице в Facebook его агент Иван Пироженко.
Добавлю, что Петряк, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», перешел в «Ференцварош» на правах годичной аренды. «Зеленые орлы» (прозвище клуба), одержав две победы, лидируют в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям «Гонвед». Также будапештцы принимали участие в первом квалификационном раунде Лиги Европы, в котором по сумме двух встреч уступил «Маккаби» из Тель-Авива (1:1 дома и 0:1 на выезде).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец отличился красивым голом в Европе.
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