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Война продолжается: известный украинский артист констатировал печальную тенденцию с Донбассом
Популярная группа «Антитела» вернулась из большого гастрольного тура по США и Канаде. Впереди — юбилейные концерты в Украине и поездки на фронт. Лидер группы Тарас Тополя — известный волонтер, который помогает украинской армии с первых дней войны.
— Вы несколько раз бывали на гастролях в США и Канаде. Не было желания там остаться? — спросили «ФАКТЫ» у Тараса.
— Что вы! Я же до мозга костей украинец! И, невзирая на все негативные моменты, которые объективно существуют в Украине, мне здесь нравится. Я верю, что настанет время, когда уровень жизни, сознательности общества вырастет до такой планки, что нам будет комфортно здесь жить и реализовать свои мечты. А если мы убежим отсюда, то кто же будет делать наше «завтра» лучше?! Тем более я не могу оставить страну в такое сложное время…
— …когда идет война?
— Да. Хотя, думаю, война элит и информационная война в Украине никогда не прекращались. С момента развала Советского Союза Москва всегда хотела иметь Украину в поле своего влияния. Кровавая фаза войны началась на Майдане в 2014 году и не прекращается до сих пор. Крым, Донбасс — эти территории сегодня не просто географические названия, а синоним десятков тысяч смертей и миллионов поломанных судеб украинцев. И война, к сожалению, продолжается.
Интервью с солистом группы «Антитела» Тарасом Тополей читайте здесь.
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“ Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою... ”