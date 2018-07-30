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Польский политик неожиданно агрессивно высказалась об украинцах: разгорается скандал
Советник польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» Моника Суска сделала унизительный комментарий относительно украинцев, которые живут в Польше, обозвав их «пятой колонной» в стране.
«У меня всегда был свой взгляд на тему украинцев. И мы впускаем их на всех парах. Украинцы в супермаркетах, украинцы в транспорте, украинцы на строительстве, а теперь украинцы еще и пятая колонна», — написала она на своей странице в Twitter.
Как пишет УНИАН со ссылкой на Gazeta Wyborcza, полный ненависти комментарий Суски связан с демонстрациями против обновления закона о Высшем суде Польши. Изменения в очень быстром темпе принял Сейм, а в четверг их подписал президент Анджей Дуда. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.
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Один из демонстрантов вел себя особенно агрессивно. Не исключено, что он умышленно спровоцировал реакцию полиции. Позже появились сообщения, что провокатор был похож на украинца Вячеслава Скидана, который выступил в телепрограмме «Jaka to melodia». В конце концов, Скидан и демонстрант оказались разными людьми, но украинца все равно несправедливо окрестили «провокатором».
После антиукраинского комментария советник «Гражданской платформы» Моника Суска сама стала объектом острых комментариев. В польских СМИ ее слова были использованы в качестве доказательства того, что между правящей «Правом и Справедливостью» Ярослава Качиньского и оппозиционной «Гражданской платформой» нет никакой разницы. Лидер движения против возрождения фашизма Лидия Доманьская тоже раскритиковала Суску и ее «жестокий выпад».
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Советник оппозиционной партии удалила антиукраинское сообщение из Twitter и написала извинения. Но несмотря на это, лидер «Клуба советников Гражданской платформы» Ярослав Шостаковский сообщил, что его коллегу накажут за антиукраинский комментарий.
Как писали «ФАКТЫ», украинцы в прошлом году купили наибольшую площадь жилых помещений в Польше в сравнении с другими иностранными гражданами, проживающими в Польше.
влажность:
давление:
ветер:
“ – Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.”