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Что делать, если ужалили оса, пчела или шершень
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Днепре после укуса шершня умер мужчина, а другой попал в больницу.
— Если после того, как человека ужалил шершень, оса или пчела, возникли сильная одышка, головная боль, тошнота, нужно немедленно вызвать скорую помощь, — рассказал «ФАКТАМ» профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук Сергей Дубров. — Это симптомы анафилактического шока — опасной аллергической реакции, которая развивается стремительно и может привести к смерти. По статистике, укусы насекомых — на втором месте среди причин анафилаксии (на первом — аллергия на лекарственные препараты).
— Что можно сделать до приезда «скорой»?
— Приложить на место укуса холод или, если насекомое ужалило в руку либо ногу, чуть выше области поражения наложить жгут. Это замедлит поступление аллергена в общий кровоток и дальнейшее распространение яда. Если под рукой есть антигистаминное лекарство, принять его.
Как снять отек и зуд после укуса насекомого
- Если возможно, удалить жало.
- На место укуса приложить холод — лед или замороженные продукты из морозилки.
- Смазать ранку любым антисептиком (спиртовым раствором, перекисью водорода), сделать примочку с содовым или солевым раствором.
- Принять антигистаминное лекарство.
- Больше пить: щелочную минеральную воду без газа, очищенную воду, зеленый некрепкий чай.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Прикарпатье мужчина умер от укуса шершня.
Фото Pixabay
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