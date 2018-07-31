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Apple назвала причину проблемы с новым MacBook Pro
Компания Apple принесла свои извинения покупателям новой модели MacBook Pro. Как сообщает «Медуза», причиной такого шага стало то, что ноутбук быстро перегревался и работал медленнее предыдущих моделей.
Apple сообщила, что проблема решена с выходом обновления для операционной системы macOS — High Sierra
Продавать новые модели MacBook Pro Apple начала в середине июля и постоянно получала жалобы от пользователей на снижение производительности гаджета под высокими нагрузками. Одним из вариантов решения проблемы было охлаждение компьютера в морозильной камере холодильника.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали об обновленных MacBook Pro для дизайнеров и видеоредакторов.
Фото Pixabay
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