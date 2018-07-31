Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

Apple назвала причину проблемы с новым MacBook Pro

1:01 31 июля 2018   30
компьютер
Компания Apple извинилась перед покупателями новой модели MacBook Pro, который быстро перегревался

Компания Apple принесла свои извинения покупателям новой модели MacBook Pro. Как сообщает «Медуза», причиной такого шага стало то, что ноутбук быстро перегревался и работал медленнее предыдущих моделей.

Apple сообщила, что проблема решена с выходом обновления для операционной системы macOS — High Sierra 10.13.6. По словам инженеров компании, неполадки возникли в связи с отсутствием так называемого цифрового ключа в программном обеспечении компьютера.

Продавать новые модели MacBook Pro Apple начала в середине июля и постоянно получала жалобы от пользователей на снижение производительности гаджета под высокими нагрузками. Одним из вариантов решения проблемы было охлаждение компьютера в морозильной камере холодильника.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали об обновленных MacBook Pro для дизайнеров и видеоредакторов.

Фото Pixabay

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины