Apple назвала причину проблемы с новым MacBook Pro

Наука и технологии

Компания Apple извинилась перед покупателями новой модели MacBook Pro, который быстро перегревался

Компания Apple принесла свои извинения покупателям новой модели MacBook Pro. Как сообщает «Медуза», причиной такого шага стало то, что ноутбук быстро перегревался и работал медленнее предыдущих моделей.

Apple сообщила, что проблема решена с выходом обновления для операционной системы macOS — High Sierra 10.13.6. По словам инженеров компании, неполадки возникли в связи с отсутствием так называемого цифрового ключа в программном обеспечении компьютера.

Продавать новые модели MacBook Pro Apple начала в середине июля и постоянно получала жалобы от пользователей на снижение производительности гаджета под высокими нагрузками. Одним из вариантов решения проблемы было охлаждение компьютера в морозильной камере холодильника.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали об обновленных MacBook Pro для дизайнеров и видеоредакторов.

Фото Pixabay