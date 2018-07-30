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- 15:51 «Я не хочу быть «турецким Сенцовым»: журналист просит Украину не выдавать его Эрдогану
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«Я не хочу быть «турецким Сенцовым»: журналист просит Украину не выдавать его Эрдогану
Продолжается международный скандал с выдачей Турции ее граждан, проживающих в Украине, который турецкие власти преподносят как успешные спецоперации своих спецслужб. С просьбой не выдавать его Турции к украинским властям публично обратился Юнус Эрдогду — основатель первого украинского сайта новостей на турецком языке. Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ и EFJ) также просят власти Украины защитить Эрдогду, чье имя фигурирует в «расстрельном списке» противников турецкого лидера Эрдогана.
Напомним, в результате спецопераций Национальной разведывательной организации (MIT) в Турцию доставили почти сотню противников президента Турции Реджепа Эрдогана. Из Украины, в частности, были вывезены бизнесмен Салих Зеги Йигит и журналист Юсуф Инан. Эрдоган заявил, что спецслужба не остановится на достигнутом. Увидев свое имя в опубликованном списке якобы кандидатов на депортацию из Украины, Юнус Эрдогду, работающий в Украине уже 13 лет, опубликовал завещание, в котором заявил о поступающих в его адрес угрозах и попросил, если он будет убит, похоронить его в Киеве.
— Угрозы поступают практически ежедневно. Написаны они на турецком, но видно, что отправители находятся в Украине, — рассказал «ФАКТАМ» Эрдогду. — Почти две недели я не выхожу из дома. И никаких гарантий того, что завтра меня не схватят и не вышлют в Турцию, нет. Поэтому я через СМИ обращаюсь к украинским властям с просьбой не выдавать меня Анкаре: я не хочу быть «турецким Сенцовым». Я не делал ничего незаконного, просто объективно освещаю события.
В письменной форме по этому поводу Юнус во властные структуры не обращался. Также он не обращался в правоохранительные структуры, поскольку считает, что они работают в связке с турецкими спецслужбами (на что прямо указал пресс-секретарь Эрдогана).
IFJ и EFJ в опубликованном на сайте Европейской федерации сообщении заявили, что решительно осуждают судебное преследование журналистов за выражение своих идей и срочно обратились к украинским властям с просьбой защитить Юнуса Эрдогду. В то же время Генпрокуратура на запрос «Детектора медіа» ответила, что из Турции обращение с требованием выдать Юнуса Эрдогду к ним не поступало.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в результате спецопераций турецких спецслужб в Украине были похищены журналист и бизнесмен.
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