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В Одессе проректор госуниверситета вымогал взятку в 310 тысяч гривен

16:45 30 июля 2018   129
В Одессе проректор госуниверситета вымогал взятку в 310 тысяч гривен
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В понедельник, 30 июля, в Одессе сотрудники прокуратуры области совместно с работниками регионального полицейского управления защиты экономики и следователями регионального главка Нацполиции разоблачили чиновника государственного университета.

«Один из проректоров вуза требовал неправомерную выгоду в сумме 310 тысяч гривен от представителя предприятия за заключение договора об использовании жилого здания с причалом для размещения отдыхающих, — рассказали „ФАКТАМ“ в прокуратуре. - Во время передачи первой части суммы — 62,5 тысячи гривен — руководителя вуза разоблачили правоохранители в его рабочем кабинете. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия».

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Как уточнили в полиции, речь идет о первом проректоре Одесского государственного экологического университета.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что суд решил судьбу пойманного на взятке мэра Москаля.

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