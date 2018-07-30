В Украине подорожает электроэнергия: стали известны дата и новый тариф

Деньги

Очередной пересмотр тарифов на электроэнергию ожидается в июле 2019 года. Тариф предполагается довести до экономически обоснованной величины. По расчетам, этот показатель уже превысил 2,6 грн за кВт*час.

Как сообщает Obozrevatel, действующий тариф придется повысить более чем в полтора раза, а потому не исключено, что в 2019 году будет принято решение о более плавном переходе к экономически обоснованной стоимости.

В настоящий момент основной тариф для населения составляет 0,9 грн за 1 кВт*час при потреблении менее 100 кВт*час и 1,68 грн за 1 кВт*час при превышении указанного объема. Особые тарифы установлены для жителей негазифицированных домов, детдомов семейного типа, общежитий.

Напомним, ранее стало известно о грядущем пересмотре тарифов на водоснабжение. Холодная вода может подорожать уже с сентября-октября на 10−15%. Причин для подорожания три, и главная из них — повышение стоимости жидкого хлора, который используется водоканалами для очистки воды.