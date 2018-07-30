СБУ обязали расследовать изъятие десятков гектаров военного аэродрома в Одессе под застройку

Украина

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство в связи с изъятием в Одессе около 90 га территории военного аэродрома «Школьный» под застройку.

Об этом в понедельник, 30 июля, сообщил в Facebook известный одесский общественник, юрист Артем Карташов.

Он разместил в соцсети решение суда от 27 июля. В документе говорится, что жалоба истца — Карташова — на бездеятельность представителей СБУ подлежит удовлетворению.

«Шевченковский районный суд Киева обязал главное следственное управление СБУ открыть уголовное производство за попытки уничтожения аэродрома „Одесса-Школьный“ путем изъятия около 90 га его территории для дальнейшей застройки и захвата части территории аэродрома в октябре 2017 года», — сообщил Карташов.

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По его словам, расследование будет проводиться по предварительной правовой квалификации ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Карташов утверждает, что с марта 2017 года в городе реализуется схема вывода из государственной в коммунальную собственность около 90 га единственного действующего в Одесской области военного аэродрома. В частности, земли, на которых расположен аэродром, переданы коммунальным предприятиям «Городское капитальное строительство», «Горзелентрест» и «Горэлектротранс» под многоквартирную жилую и общественную застройку. А 4 октября 2017 г. горсовет принял решение о разработке детального плана территории. Из последнего, как утверждает юрист, следует, что значительная часть территории аэродрома должна быть отведена под застройку, что сделает невозможным его дальнейшее функционирование.

Инвесторами-застройщиками выступают ООО «Югтранс-терминал» и строительная компания «Будова».

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Карташов напомнил, что 29 октября 2017 года группа людей в интересах «Югтранс-терминал» снесла забор на территории аэродрома, где началось строительство детского спортивного комплекса. Юрист утверждает, что строительство не прекращено и сейчас продолжается.

«Параллельно с этим на территории непризнанной ПМР оперативная группа войск РФ завершает восстановление военного аэродрома, который способен принимать все виды самолетов», — акцентирует Карташов. Он подчеркнул, что открытое в дальнейшем уголовное производство будет также в центре внимания представителей Совета национальной безопасности и обороны, которые разделяют обеспокоенность общественности ситуацией с аэродромом и общей ситуацией в Одессе.

Юрист также обнародовал свое заявление в Шевченковский суд.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 29 октября 2017 года командование Воздушных сил ВСУ заявило: в Одессе около 40 человек в балаклавах предприняли попытку рейдерского захвата имущества воинской части А3571. В частности, эти люди, представившиеся представителями торгово-развлекательного центра City Center, заняли часть военного аэродрома «Школьный», сославшись на разрешение Одесского горсовета.