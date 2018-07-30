"Укрзалізниця" отреагировала на скандал с российскими значками

Политика

Скандал с закупкой для украинских железнодорожников значков российского производства оперативно погасили. «Укрзалізниця» уточнила, что утром 30 июля соглашение о закупке было остановлено. Министерству инфраструктуры переданы документы, чтобы пересмотреть участие украинской стороны в сделке.

Таким образом, значки из страны-агрессора использоваться при награждении не будут. Учитывая, что совсем без наград «Укрзалізниця» обойтись не готова, на предприятии инициировали введение новой, наивысшей национальной награды для работников железных дорог.

Практика награждения знаками «Почетный железнодорожник» появилась в 1993 году. Это было совместное решение Совета по железнодорожному транспорту СНГ. За прошедшие 25 лет награду получили более 4 тыс. железнодорожников.

Напомним, согласно заключенному договору с «Российскими железными дорогами» «Укрзалізниця» должна была закупить 96 значков по 811 гривен каждый для награждения почетных железнодорожников.