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На Полтавщине 8-летний малыш всю ночь блуждал в лесу, звал на помощь, но его никто не слышал
Ночь с 29 на 30 июля для родственников 8-летнего Георгия, которого родители привезли на каникулы из Гадяча к бабушке в село Великие Будища, выдалась самой длинной в жизни. Сначала они четыре часа пытались самостоятельно разыскать пропавшего вдруг ребенка, а потом все же вызвали полицию и спасателей. Из Полтавы в Великие Будища выехали кинологи со служебной собакой…
«В воскресенье после обеда за городским ребенком заехали на велосипедах два его старших товарища, проживающих в селе, и предложили отдохнуть возле пруда, — рассказала «ФАКТАМ» начальник сектора по связям со СМИ и работе с общественностью полтавского областного главка ГСЧС Светлана Рыбалко. — Возвращаясь обратно, местные ребятишки вырвались вперед, а когда остановились, заметили, что их городской товарищ куда-то пропал. Они вернулись к пруду, но там его не было. Поискав мальчишку в ближайших окрестностях и нигде не обнаружив его, сельские пацаны разъехались по домам.
Тревогу подняла бабушка Жоры, когда тот к 20.00 не вернулся домой. А его отец, отчаявшись самостоятельно разыскать сына, позвонил в районную спасательную службу и в полицию. В поисковой операции в общей сложности было задействовано около сотни человек, в том числе и местные жители, охранники предприятий, расположенных в селе. За ночь они прочесали заброшенные дома, колодцы, яры и лес, однако так и не смогли выйти на след пропавшего ребенка".
«А в пять часов, когда начало светать, поисковая бригада наконец-то увидела того, кто устроил большой переполох, — дополнила председатель сельсовета Татьяна Ищенко. — Услышав голоса, мальчик вышел из лесу — к счастью, целый и невредимый, хотя напуганный и без велосипеда. Оказалось, потеряв из виду своих друзей, он не сориентировался в незнакомой для себя местности и свернул на дорогу, ведущую к лесу. Долго ездил вокруг него, потом бросил велосипед и пошел по лесной тропинке. В лесу малыша застала ночь, но он продолжал блуждать между деревьями, звал людей на помощь, однако его никто не слышал. И только утром, услышав голоса людей, вышел на них».
Полиция призывает взрослых быть внимательными и контролировать досуг своих детей. Не оставлять их без присмотра и обеспечивать их безопасность. В случае подозрения на исчезновение ребенка нужно немедленно позвонить в полицию, чтобы как можно раньше начать комплексные поиски и не потерять драгоценного времени.
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