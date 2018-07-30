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Общество

В Украине стало больше опасных пляжей: опубликована карта

19:45 30 июля 2018   17
пляж
Инф. «ФАКТОВ»

Центр общественного здоровья Минздрава обновил карту пляжей, где не рекомендуется купаться из-за грязной воды. Анализ подтвердил повышенное содержание в воде лактопозитивных кишечных палочек, что может быть вызвано попаданием на пляж сточных вод.

Не соответствуют стандартам по микробному загрязнению два пляжа на Азовском море. Не рекомендуются Минздравом пляжи «Центральный» и «Левобережный» в Мариуполе. Аналогично грязной признана вода на черноморском пляже в районе Коблево и Рыбаковки (Николаевская область). Среди других зон отдыха в южных областях по-прежнему не рекомендуется купаться на четырех пляжах Николаева: «Намыв», «Чайка», «Прибой», «Стрелка».

пляж

В текущем оздоровительном сезоне исследуется качество воды на 154 морских и 42 речных пляжах Украины. Последние исследования проводились 19−26 июля. Владельцам пляжей, где микробное загрязнение превысило допустимые нормы, рекомендовано выставить знак о запрете купания.

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