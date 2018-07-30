- 19:45 В Украине стало больше опасных пляжей: опубликована карта
- 19:34 На Полтавщине 8-летний малыш всю ночь блуждал в лесу, звал на помощь, но его никто не слышал
- 19:05 Украину накрыло волной минирований: "террористы" применяют новую тактику
- 18:55 "Укрзалізниця" отреагировала на скандал с российскими значками
- 18:37 Пресной воды почти не осталось: Крым превращают в зону экологической катастрофы
- 18:25 В США оштрафовали президента Грузии
- 18:17 Путин может умереть от рака, – прогноз ученого
- 18:07 Армия Путина во время учений в России накрыла артснарядами жилые дома
- 18:04 Контроль скорости не за горами: как не попасть под радар
- 18:02 СБУ обязали расследовать изъятие десятков гектаров военного аэродрома в Одессе под застройку
В Украине стало больше опасных пляжей: опубликована карта
Центр общественного здоровья Минздрава обновил карту пляжей, где не рекомендуется купаться из-за грязной воды. Анализ подтвердил повышенное содержание в воде лактопозитивных кишечных палочек, что может быть вызвано попаданием на пляж сточных вод.
Не соответствуют стандартам по микробному загрязнению два пляжа на Азовском море. Не рекомендуются Минздравом пляжи «Центральный» и «Левобережный» в Мариуполе. Аналогично грязной признана вода на черноморском пляже в районе Коблево и Рыбаковки (Николаевская область). Среди других зон отдыха в южных областях по-прежнему не рекомендуется купаться на четырех пляжах Николаева: «Намыв», «Чайка», «Прибой», «Стрелка».
В текущем оздоровительном сезоне исследуется качество воды на 154 морских и 42 речных пляжах Украины. Последние исследования проводились 19−26 июля. Владельцам пляжей, где микробное загрязнение превысило допустимые нормы, рекомендовано выставить знак о запрете купания.
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер! ”