Антисемитские граффити в центре Одессы: фанаты уехали, надписи появились снова (фото)

Происшествия

Главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф вместе с председателем Ассоциации бывших узников гетто Романом Шварцманом закрасили антисемитские надписи, которые вновь появились на зданиях в историческом центре Одессы.

Об этом сообщил пресс-секретарь еврейской общины Болеслав Капулкин.

«Одессу заполонили антисемитские граффити, — информирует Капулкин. — В первый раз они появились в день финала Суперкубка Украины 21 июля, и полиция списала это на разнузданных приезжих футбольных болельщиков. Ну что ж, болельщики уехали, а надписи продолжают появляться, причем даже поверх прежних, закрашенных».

Пресс-секретарь напоминает местным правоохранителям, которые в предыдущем аналогичном случае ссылались на то, что «это разовый порыв души, пусть даже и черной антисемитской души». Он подчеркивает, что происходящее в городе — «это продуманные и спланированные действия».

«Еврейская община обращалась с заявлениями и в полицию и в прокуратуру и в СБУ — результатов никаких, — продолжает Капулкин. — Кроме новых надписей.

Уважаемые господа полицейские, господин Руслан Форостяк (советник начальника регионального главка Нацполиции — Авт.), господин Дмитрий Голвин (начальник этого главка — Авт.) да и все остальные силовики, вам не кажется что над вами и вашей беспомощностью откровенно издеваются? Если вам так и не кажется, то лично у меня, и не только у меня, такое впечатление складывается.

Видеть, как 70 лет спустя после Холокоста, человек, прошедший гетто, вынужден закрашивать свастику на стенах родного города, потому что органы охраны правопорядка никаких других вариантов прекращения этого безобразия предложить не могут, очень неприятно. И даже унизительно. В первую очередь, для государства…"

22 июля на зданиях в центре Одессы выявили надписи антисемитского содержания.

«Они обнаружены в Приморском районе города, — сообщали тогда в региональном главке Нацполиции. — Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства появления этих надписей, а также лицо, их сделавшее».

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Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что посольство США разочаровано антисемитскими призывами в Одессе.