"Мажоры" вместе с сиротами: почему разгорелся громкий скандал с отдыхом детей с Донбасса в Европе

Украина

На днях Украину взбудоражила резонансная история с отдыхом детей с Донбасса в Хорватии. В группе сирот и детей ветеранов АТО, которых отправили из Краматорска за счёт правительства Хорватии отдохнуть на Адриатике, общественники заметили детей бизнесменов и представителей властных структур. Организаторы поездки заверяют, что все эти дети неслучайные, поскольку знают, что такое война. «ФАКТЫ» попытались разобраться в сложившейся непростой ситуации.

Скандал начался после того, как народный депутат Мария Ионова написала в Facebook о прибытии «на отдых 100 наших деток — детей из зоны военного конфликта на востоке Украины из категории детей-сирот (вследствие российской агрессии), лишённых родительской опеки, а также тех, родители которых выполняют военную обязанность на передовой».

Сообщение репостнули себе на страничку многочисленные причастные, а также представители политсилы, к которой принадлежит большинство организаторов поездки. После чего появилось другое — жительницы Краматорска Оксаны Русаловской, которая показала фото этих детей сыну: «Каково же было его удивление, когда на фото он узнал знакомых ребят. Это дети весьма состоятельных людей нашего города и дети друзей самой депутатки. Дети, которые абсолютно не попадают ни под одну категорию из указанных — „сирота“, „ребенок родителей, служащих в АТО“, „ребенок лишенный родительской опеки“. У меня, как у простого родителя один вопрос — ПОЧЕМУ ДЕТИ БОГАТЫХ РОДИТЕЛЕЙ БЕСПЛАТНО ПОЕХАЛИ В ХОРВАТИЮ?»

Это сообщение получило большой резонанс, и скандал начал набирать обороты в соцсетях. И ещё несколько категорий, добавленных Ионовой в свое сообщение чуть позже («дети, заслуживающие на поощрение своими успехами в учёбе, спорте, других видах внешкольной деятельности, дети из многодетных семей, из семей временно перемещённых лиц…»), ситуацию уже не исправили.

По информации хорватского добровольца полка «Азов» Дениса Шелера, ситуацией уже заинтересовались в МИД Хорватии. Нашим дипломатам также известно о скандале, и в скором времени Киев озвучит свою позицию, сказали «ФАКТАМ» в МИД Украины.

Пока в широком доступе нет списка поехавшей в Хорватию делегации. Но, как сообщил источник «ФАКТОВ», активисты-общественники по опубликованным в интернете фотографиям насчитали там (по состоянию на 30 июля) трое детей воинов, погибших в АТО, одного — ребёнка Героя Небесной Сотни, пятнадцать школьных талантов и двенадцать так называемых «мажоров» — детей заместителей мэра, сотрудников обладминистрации, бизнесменов, включая племянника организатора поездки. Кто ещё попал в списки — пока не выяснили. Также возмущение активистов вызвало присутствие в делегации некоторых взрослых сопровождающих: поскольку работая в бизнесе и партийно-властных структурах они имеют неплохие доходы, то общественники задались вопросом — оплатили ли они свою поездку, или также отдыхают за счёт принимающей стороны.

— Депутат горсовета Лилия Кислицина обратилась к нам с предложением — подобрать по одному ребёнку из школы (всего у нас 31 школа). Критерием отбора были указаны одарённость детей, их победы в школьных олимпиадах различного уровня. О том, что основными претендентами на поездки должны быть дети-сироты я впервые увидела уже сейчас в соцсетях, — рассказала «ФАКТАМ» начальник краматорского управления образования Марина Мозолёва. — Все вопросы по подготовке к поездке, включая биопаспорта, обещала решить депутат. Позже нам сообщили, что надо уже только 22 ребёнка, а потом их количество ограничили пятнадцатью.

Получить ответы на все вопросы у депутата Краматорского горсовета, бизнесвумен Лилии Кислициной, организовывавшей поездку в Краматорске, «ФАКТАМ» пока не удалось, поскольку она сейчас находится в Хорватии во главе группы, и на острове, где они отдыхают, неважная связь. Помощник же Кислициной сообщила нам, что та сейчас в отпуске, но ближе к середине августа состоится её пресс-конференция.

Но часть ответов Кислицина написала в Facebook. По её словам, в официальном приглашении хорватского правительства не было никаких требований к составу детской группы. Первоначально предполагалось, что поедут сто детей из Донецкой области. И организаторы решили предоставить преимущество отличникам учёбы, спорта и т. п. , сиротам, детям атошников, а также — из многодетных и временно перемещённых семей. Увы, количество мест в группе было сокращено до пятидесяти, поэтому был проведён второй этап отбора. Также некоторые родители отказались от поездки, у других возникли сложности с оформлениями биометрических паспортов. «Таким образом в окончательный список попали дети, вовремя оформившие все документы», — написала депутат. Отметив, что в группу попали дети не только из Краматорска, но и всей области.

— В Хорватии сейчас шок от развернувшейся травли наших детей. То, что в группу набрали «мажоров», неправда, — рассказала «ФАКТАМ» народный депутат Мария Ионова. — Отдыхать в Хорватию поехали сорок детей из Львовской области (дети погибших в АТО воинов и Героев Небесной Сотни), восемнадцать из Закарпатья (дети бойцов 128 бригады) и шестьдесят — из Донецкой области.

Договорённость о поездке была достигнута в мае, надо было организовать все в краткие сроки. Люди с этим справились. Хорватская сторона, оплатившая отдых (в финансировании поездки и питания также помогали друзья-меценаты), согласовала все списки. Посол Хорватии, неоднократно бывавший и в зоне АТО, знает многих родителей этих детей лично. Все дети в группе — не случайны. Краматорские дети знают, что такое война, многие из них — из семей, уехавших из Донецка.

Фамилии кандидатов на поездку мы получали от директоров школ и управлений образования. В процессе кто-то соглашался, кто-то отказывался, список приходилось перекраивать. У некоторых были другие планы: поездки, соревнования. В процессе появилась возможность поездки в Америку — в Аргентину, Перу. Поэтому часть детей решили отправить туда.

Формированием группы занималась не я. Когда все вернутся домой — мы разберемся в ситуации. Вообще же — все дети достойные, и не надо их обсуждать.

Сложно судить (и стоит ли), кто из поехавших отдыхать детей достоин такого поощрения. Но кроме участия в группе детей из обеспеченных семей возмущение у многих, принявших участие в развернувшемся в соцсетях обсуждении, вызывает непрозрачность отбора. Причём — отбора именно кандидатов из Донецкой области. Надеемся, всё точки над «і» сможет расставить пресс-конференция Лилии Кислициной.

Напомним, не так давно в детском лагере на Донбассе отравились более полсотни детей.

