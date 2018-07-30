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В Украине рассказали об абсурдных идеях в России по поводу борьбы с засухой в Крыму

Пытаясь наладить водоснабжение аннексированного Крыма, оккупанты предлагают самые невероятные методы. Рассматривалось даже предложение о перебросе вод реки Кубань на полуостров. Но все проекты кроме чрезвычайно высокой стоимости, усложняются еще и нежеланием иностранных компаний иметь дело с оккупационными администрациями.

«Было даже такое предложение, чтобы реку Кубань направить каким-то образом в Крым. Но вряд ли этот проект будет когда-нибудь реализован. И водный баланс Кубани далеко не адекватен водному балансу Днепра. Кроме этого, в том районе есть и свои проблемы с водоснабжением… Это очень дорогостоящий проект и для России тоже», — рассказал «ФАКТАМ» крымчанин, эксперт «Майдана иностранных дел» Юрий Смелянский.

Вторая широко обсуждавшаяся идея заключалась в постройке опреснителей морской воды. «Уже и сами оккупанты признали, что этот проект нереализуем. Существующие на сегодняшний день технологии по опреснению очень энергозатратны. Чтобы этот проект заработал — нужно построить на полуострове десять атомных электростанций по мощности равных Запорожской», — уточнил эксперт.

Третье предложение было озвучено сравнительно недавно — использовать конденсатные воды, наладить капельное орошение и таким способом возродить агробизнес. Сама идея не такая невероятная, как предыдущие, но и ее реализация сомнительна. «Крым — это непризнанная мировым сообществом территория, серая зона, — напоминает Смелянский. — Кто будет заниматься инвестициями в серую зону? Думаю, что желающих будет очень мало. Современные западные технологии, которые бы позволили наладить капельное орошение конденсатными водами, сюда не придут».

Напомним, до перекрытия Северо-Крымского канала около 70% питьевого водоснабжения Крыма обеспечивалось за счет днепровской воды. Сейчас в Крыму введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, а степная часть полуострова теряет растительность.

Что могут предпринять оккупанты для выхода из такой критической ситуации с водоснабжением, читайте в статье «Пресной воды почти не осталось: Крым превращают в зону экологической катастрофы».

Фото wikipedia.org