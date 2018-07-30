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Лично гонял технику через границу: белорус публично заявил о причастности России к войне на Донбассе
В Беларуси 60-летний житель города Борисова публично признался в том, что воевал на стороне террористов «ЛНР». Также в своих показаниях белорус Константин Фофанов подтвердил, что военная техника боевикам пригонялась из России.
В интервью Радио Свобода Фофанов рассказал, что в 2014 году пришел в террористическое формирование «Заря», руководимое будущим главарем группировки «ЛНР» Игорем Плотницким. В качестве первого задания Фофанову приказали из поселка Рассвет Ростовской области России пригнать бронетранспортер МТЛБ для нужд боевиков. По словам белоруса, он лично перегнал боевую технику.
Также Фофанов рассказал, что в приграничном Изварино была создана «перевалочная база», куда из России съезжались желающие участвовать в боевых действиях. Там же проводилась фильтрация на специалистов военного дела и людей без особых навыков.
В рядах боевиков Фофанов занимался прослушиванием, отслеживанием самолетов, корректировал огонь артиллерии. Белорус подтвердил, что в его формировании были в том числе и россияне.
В Беларусь Фофанов вернулся в феврале 2016 года. Он рассказал, что в КГБ его вызвали на допрос лишь раз, после чего отпустили и больше его судьбой не интересовались.
Напомним, белорусский политолог Алесь Лагвинец убежден, что белорусские спецслужбы на стороне России и боевиков, а подвергнуться репрессиям в родной стране больше шанс у белорусов, которые поддерживают украинцев.
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