Авиаскандал в Харькове: злоключения с забытым багажом продолжаются

Украина

Скандал с забытым в Харькове багажом пассажиров рейса Yanair из Харькова в итальянский Римини продолжается. 30 июля пострадавшим пассажирам вернули багаж, но не весь. Часть чемоданов потерялась. Об этом «ФАКТАМ» сообщила одна из пострадавших туристок Инесса.

- Получили два наших чемодана, а третий так и не привезли, — сообщила «ФАКТАМ» Инессе. — Наверное, он так и остался в Харькове. Но точно мы этого не знаем: никто не может ничего сказать. Авиакомпания на звонки не отвечает, а в Facebook удаляет «неугодные» комментарии. В Instagram всех недовольных сразу блокируют, получить информацию нереально. С нами никто не созвонился, мы не получили ни извинений, ни каких-то ответов.

Где именно находится ее третий чемодан, туристка не знает:

- Когда я позвонила в аэропорт Римини, там мне сказали, что прилетели не все чемоданы, а только 80 штук. Итальянцы сами шокированы происходящим. А я не знаю, где искать этот чемодан, куда мне его привезут и привезут ли вообще. 1 августа я уже улетаю из Италии.

Еще до того, как Инессе доставили два чемодана вместо трех, на официальной странице харьковского аэропорта в Facebook появилось сообщение, что все чемоданы вылетели в Римини:

«Совместными усилиями аэропорта „Харьков“, туроператора и авиакомпании „Yanair“ был найден путь доставки багажа туристам, которые летели в среду рейсом YE 5671 по маршруту Харьков-Римини. 28.07.2018 багаж пассажиров был вывезен из аэропорта „Харьков“ в аэропорт „Жуляны“ (Киев), откуда он был отправлен в Римини».

Под этим постом в Facebook уже появились десятки комментариев от возмущенных туристов. Оказалось, не досчиталась своих чемоданов не одна Инесса.

«Я ничего не понимаю! Мы только что позвонили в Римини и нам сказали, что багаж доставлен, но не весь! Нашего нет! Как вы можете писать, что весь багаж доставлен?! Мы с семьей сейчас находимся в Пескаре! Для того, чтобы уточнить наличие своего багажа, мы должны проделать дорогу и заплатить около 200 евро (кроме бензина здесь еще платишь за автостраду)! И кто нам это все компенсирует? А никто! Потому, что в нашей Украине ни кто, ни за что не отвечает!» — написала пользователь Татьяна Хатян.

На подобные комментарии пресс-служба аэропорта настойчиво отвечает, что в Римини были отправлены абсолютно все чемоданы. Куда часть из них пропала — загадка.

Ранее жертвы авиаскандала с забытым багажом рассказывали «ФАКТАМ» о том, что их самолет чуть не разбился. А когда люди обрадовались, что все же долетели до Римини, выяснилось, что весь их багаж остался в Харькове. Авиакомпания Yanair молчит, а в пресс-службе харьковского аэропорта лишь сообщили, что багаж не забыли, а оставили специально, и это, дескать, было решением экипажа воздушного суда. Причины такого решения не сообщались. Однако пассажиры предполагают, что багаж решили оставить из-за того, что самолет был неисправен.