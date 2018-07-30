Курьезы Одессы: женщина родила двойню по дороге с пляжа

Общество

В Одессе 30 июля необычную картину наблюдали посетители популярного пляжа «Отрада». Неподалеку от берега моря, по «Трассе здоровья», соединяющей городские зоны отдыха, прогуливалась беременная женщина, и тут у нее неожиданно начались роды.

«Она, вероятно, была на пляже, а после решила отдохнуть, подышать воздухом, — рассказали очевидцы. - Вдруг у нее начались схватки, мы вызвали „скорую“, но пока та ехала, женщина уже стала рожать».

В ожидании прибытия врачей роженице помогли опытные женщины и сотрудники «Муниципальной стражи», дежурившие неподалеку (у спуска с ул. Вице-адмирала Азарова). Когда прибыли медики, им осталось только перерезать пуповину первому новорожденному. Далее врачи «скорой» помогли появиться на свет второму малышу. По предварительным данным, процедура прошла успешно, врачи не выявили патологии у новорожденных. Счастливую маму и двойняшек госпитализировали в один из роддомов.

Одесситы шутят, что в городе появился новый роддом под открытым небом, с классным названием «Трасса здоровья».

Как сообщили «ФАКТАМ» в департаменте здравоохранения Одесского горсовета, за прошедшую неделю в городских родильных домах появились на свет 298 новорожденных, что на 48 детей больше, чем на предыдущей неделе. В числе маленьких одесситов — четыре пары близнецов. «Количественное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные одесситки, которых появилось на свет 154 — на 39 больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю увидели свет 144 новорожденных мальчика», — уточнили в департаменте.

Справка «ФАКТОВ». Шестикилометровая «Трасса здоровья» связывает ряд популярных пляжей Одессы, расположившихся от Ланжерона до Аркадии. Здесь запрещено движение транспорта, и, по сути, это главная улица для спортивных пробежек и прогулок вдоль побережья.