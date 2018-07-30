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Во Франции у школьников отберут смартфоны
Французских школьников со следующего учебного года ждет неприятный сюрприз: в школах объявлены вне закона все мобильные устройства, подключенные к интернету. Такой закон был принят 30 июля.
Как сообщает Deutsche Welle, запрет будет распространяться на подростков до 15 лет. Им придется или выключать свои смартфоны, или оставлять их дома. В законе предусмотрены несколько исключений. Оставить себе смартфон могут дети с особыми потребностями. Также смартфоны могут допускаться на внеклассных занятиях или в учебных целях.
Запретить смартфоны в школах президент Эммануэль Макрон обещал во время предвыборной кампании. Похожий запрет во Франции уже принимали восемь лет назад, но тот закон признали неэффективным.
Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила опасность чрезмерного увлечения смартфонами и другими электронными гаджетами. Есть риск возникновения зависимости, нарушения сна и появления депрессии.
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“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”