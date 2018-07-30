Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве от удара током погиб ребенок (видео)

23:24 30 июля 2018   79
Вагонный парк в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 30 июля, в столице от удара током на железной дороге умер ребенок. Об этом сообщает «112 Украина» .

Согласно сообщению, инцидент произошел возле станции метро «Берестейская». Место огородили специальной полосой.

«Как сообщил очевидец смертельного инцидента, компания из четырех мальчиков приблизительного возраста 10 лет играли неподалеку вагонов. Один из них решил залезть на крышу вагона и пройтись до конца, но его ударило током, тело вспыхнуло и упало вниз, где задымилось»,— сообщила корреспондент издания.

Сейчас на месте происшествия с детьми работают правоохранители и медики. Детали происшествия выясняют.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на крыше электрички чуть не сгорел подросток.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины