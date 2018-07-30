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В Киеве от удара током погиб ребенок (видео)
В понедельник, 30 июля, в столице от удара током на железной дороге умер ребенок. Об этом сообщает «112 Украина» .
Согласно сообщению, инцидент произошел возле станции метро «Берестейская». Место огородили специальной полосой.
«Как сообщил очевидец смертельного инцидента, компания из четырех мальчиков приблизительного возраста 10 лет играли неподалеку вагонов. Один из них решил залезть на крышу вагона и пройтись до конца, но его ударило током, тело вспыхнуло и упало вниз, где задымилось»,— сообщила корреспондент издания.
Сейчас на месте происшествия с детьми работают правоохранители и медики. Детали происшествия выясняют.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на крыше электрички чуть не сгорел подросток.
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