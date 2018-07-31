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Происшествия

В Киеве пациент выпрыгнул с 9 этажа больницы (видео)

0:38 31 июля 2018   268
Больница скорой помощи
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 30 июля, в Киеве на территории Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) пациент выпрыгнул с 9 этажа одного из корпусов учреждения. В результате инцидента мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, передает «Информатор».

По предварительным данным, трагедия случилась около 16:00.

Погибшему мужчине было 74 года. Он вышел на балкон, где пациенты обычно дышат воздухом, перелез через парапет и спрыгнул.

Полиция отмечает, что у него не было какого-либо серьезного заболевания или травмы. На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства самоубийства установит следствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», патрульные спасли 85-летнюю бабушку, которая хотела выброситься из окна многоэтажки.

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