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В Киеве пациент выпрыгнул с 9 этажа больницы (видео)
В понедельник, 30 июля, в Киеве на территории Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) пациент выпрыгнул с 9 этажа одного из корпусов учреждения. В результате инцидента мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, передает «Информатор».
По предварительным данным, трагедия случилась около 16:00.
Погибшему мужчине было 74 года. Он вышел на балкон, где пациенты обычно дышат воздухом, перелез через парапет и спрыгнул.
Полиция отмечает, что у него не было какого-либо серьезного заболевания или травмы. На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства самоубийства установит следствие.
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