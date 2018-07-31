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Трамп прояснил перспективы отмены санкций против России
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что санкции против России сохранятся в том виде, в котором они существуют сейчас, и не будут отменены. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции после встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте, передает CNN.
«Санкции против России останутся такими, как есть», — заявил Трамп.
«Sanctions on Russia will remain as-is,» US President Trump says pic.twitter.com/PvMkjnU0jH— CNN Politics (@CNNPolitics) 30 июля 2018 г.
Также президент США добавил, что ожидает от европейских партнеров проектов по газопроводам, которые могли бы конкурировать с Россией.
«Мы ведем переговоры с Евросоюзом о построении от 9 до 11 портов, за которые они заплатят, чтобы мы могли поставлять сжиженный газ в разные части Европы», — рассказал Трамп.
В то же время он отметил, что будет придерживаться дипломатических методов в отношении России.
Напомним, США могут ввести санкции против энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, которые участвуют в строительстве российского газопровода «Северный поток-2», поскольку поддерживают продолжение транзита газа через Украину.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», замглавы МИД назвала страны Европы, поддерживающие «Северный поток-2».
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