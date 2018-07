Трамп прояснил перспективы отмены санкций против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что санкции против России сохранятся в том виде, в котором они существуют сейчас, и не будут отменены. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции после встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте, передает CNN.

«Санкции против России останутся такими, как есть», — заявил Трамп.

«Sanctions on Russia will remain as-is,» US President Trump says pic.twitter.com/PvMkjnU0jH