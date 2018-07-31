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В РФ автобус столкнулся с грузовиком, погибли три человека

1:22 31 июля 2018   23
Машина скорой помощи
Инф. «ФАКТОВ»

По меньшей мере три человека погибли, еще шесть пострадали в ДТП с участием вахтового автобуса и грузовика в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

«На автодороге Ростов — Волгодонск в 11 километрах восточнее Ростова-на-Дону столкнулись вахтовый автобус и грузовик. Пострадали девять человек, трое из них погибли»,— говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в Аксайскую центральную районную больницу. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве от удара током погиб ребенок.

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