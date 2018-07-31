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Происшествия

Удар стихии по Хмельнитчине: затоплены улицы, повалены деревья (фото, видео)

2:15 31 июля 2018   22
Хмельнитчина
Инф. «ФАКТОВ»

Непогода накрыла город Хмельницкий в понедельник, 30 июля: в результате сильного ливня улицы оказались затоплены, а шквальный ветер повалил деревья. Об этом сообщает местное издание Depo.Хмельницкий.

«В результате сильной бури ухудшилась видимость, а отдельные улицы затопило. На улицах Бандеры и Старогородской сильный ветер поломал деревья. Немало сломанных веток в парке им. Чекмана»,— говорится в сообщении.

Кроме того, в Гречанах сломанные ветки оборвали провода, из-за чего остановилось движение троллейбусов, а Юго-Западном микрорайоне дерево упало на легковушку.

Также отмечается, что немало поваленных деревьев и в Нетешине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в результате мощного ливня Киев «поплыл»: движение транспорта было очень затруднено.

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