Происшествия

На Донбассе россиянин несколько лет покупал детей для сексуальной эксплуатации

В Донецкой области полиция разоблачила гражданина РФ, который с 2012 по 2014 годы покупал в Украине детей для сексуальной эксплуатации. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Донецкой области.

Факты торговли детьми были обнаружены в ходе расследования преступной деятельности жителя Славянска, который сейчас находится под арестом за половые преступления в отношении несовершеннолетних, которые он совершал в течение 13 лет.

Было выяснено, что в 2012—2014 гг. с подозреваемым наладил связь гражданин РФ, который за деньги брал мальчиков «в аренду» с целью совершения сексуального насилия.

В полиции подчеркнули, что украинец заставлял несовершеннолетних детей исполнять желания россиянина, запугивая их расправой. Жертвы годами находились в психологической зависимости от него. Россиянин вывозил детей в другие города Донецкой области, а затем возвращал их украинцу.

Правоохранители установили четырех пострадавших. Злоумышленнику заочно сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 149 УК («Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека»).

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», отцу-извращенцу, снимавшему порно с 8-месячной дочерью, объявили о подозрении.