Российский политолог предупредила Кремль о приближающемся "апокалипсисе"

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Новый курс политики президента РФ Владимира Путина наносит удар по слабейшей части российского общества — бюджетникам и пенсионерам. Поэтому люди, которым надоело смотреть, как правящая верхушка дерибанит страну, начали выходить на улицы. Такое мнение высказала российский публицист и политолог Лилия Шевцова, передает «Апостроф».

«Когда не хватает дыхания… Это то состояние, в котором оказалась Россия. Начался отсчет нового президентства Владимира Путина. Причем, он был избран с оглушительным успехом и фанфарами. Даже непокорную Москву удалось затянуть на избирательные участки и заставить проголосовать за Путина. Полученные Путиным 63.6% голосов должны дать президенту легитимацию на уверенное правление и любые решения», — отметила Шевцова, отметив, что вдруг за несколько месяцев путинский рейтинг полетел вниз, упав на 15% за несколько недель и впечатление сокрушительной победы власти начало испаряться, «уступая место растерянности и нервозности».

По ее оценке, политика Кремля после переизбрания Путина была основана на уверенности в безграничной поддержке президента и именно эта уверенность позволила властям решиться залезть гражданам в карман.

«Рассуждения Кремля были просты: народ увлечен зрелищем и все пройдет. А когда население очухается, будет поздно. Кремль объявил о пенсионной реформе, то есть повышении пенсионного возраста, что означает в нынешней демографической ситуации России сокращение количества пенсионеров. Было проведено решение о повышении НДС на 20%, что моментально вызовет скачок цен. Добавим к этому повышение цен на бензин, которое всегда влечет за собой взрывную инфляцию», — объясняет политолог.

Она отмечает, что Кремлю нужно много денег: и на две войны (на Донбассе и в Сирии), и на Крым, и на любимые путинские проекты типа футбольного чемпионата и непрерывного строительства трубопроводов. По ее мнению, Кремль решил наполнить бюджет за счет граждан, заодно поддержав госкорпорации и друзей президента.

«Кампания по обворовыванию населения стала ударом прежде всего по путинскому электорату, то есть наиболее бессловесной и слабейшей части общества, кем являются пенсионеры и бюджетники. Власть обложила их со всех сторон — от постоянного повышения тарифов на услуги ЖКХ до налогов на домашних животных»,— добавила Шевцова.

При этом, она отмечает, что пока «к социальному цунами в России еще далеко».

Однако сейчас, по ее оценке, Кремль теряет эффективный инструмент выживания — «готовность населения враждовать с Западом, окружающим миром и жить в осажденной крепости».

«А если это так, то у Кремля в кармане не осталось козырных карт. Нет идеи, которая бы легитимизировала бесконечное правление одного человека и его кампании. Или же Кремлю придется искать новый повод, который бы заставил усталых людей снова объединиться перед угрозой. В таком случае речь может идти об апокалиптическом сценарии. Россия завершает свое нынешнее лето в состоянии растущего недовольства. Людям надоело смотреть, как правящая верхушка дерибанит страну. Однако безнадежность все еще преобладает в массовом сознании. Но ведь рано или поздно придет момент, когда безнадежность обернется неотвратимостью реванша. И тогда мало не покажется. Когда иссякнет терпение людей — не ясно. Что произойдет в этот момент — непонятно. Но страна глухо и угрожающе грохочет…», — уверена Шевцова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генерал Николай Маломуж оценил угрозу масштабного прорыва войск Путина из Крыма с целью «объединения российского общества».