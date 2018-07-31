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Пока жена дает концерты в России: мужа застрявшей в долгах Ани Лорак застукали с другой женщиной (видео)
Вторую половину лета проживающая в РФ певица Ани Лорак проводит на всевозможных музыкальных фестивалях — от юрмальского «Рандеву» Лаймы Вайкуле до бакинской «Жары» Эмина Агаларова. Об этом пишет российское издание Super.
А в это время ее муж Мурат Налчаджиоглу находит утешение в объятиях молодой киевлянки в караоке-баре, утверждают журналисты издания.
«Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив нашего внимательного гражданского журналиста. Парочка дуэтом исполнила песню украинского музыканта Михаила Бублика „Я сам тебя выдумал“. Весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: Мурат нежно обнимал девушку, гладил внутреннюю сторону ее бедра и что-то шептал ей на ухо», —говорится в статье.
Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь и изрядно навеселе.
Журналистам удалось выяснить, ради кого Мурат пожертвовал репутацией образцового семьянина. Ею оказалась киевская тусовщица Яна Беляева, торгующая одеждой и обувью в «Инстаграме». Яна — любительница путешествий, ночных клубов, брендовых вещей и, как оказалось, чужих мужей.
Частые тусовки с подружками Яна устраивает в ночном клубе Мурата Налчаджиоглу Dali Park в центре Киева.
Издание напоминает, что Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году после четырех лет романа. Роскошная свадьба влюбленных состоялась в одном из самых дорогих отелей Анатолийского побережья «Адам и Ева». В 2011 году Ани родила дочь Софию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак заявила в интервью, что огромные долги вынуждают ее работать на износ.
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“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”