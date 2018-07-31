В МинВОТ объяснили, когда семьи узников Кремля получат обещанные 100 тысяч

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Семьи украинских политзаключенных получат выплаты от Кабинета министров в ближайшее время. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в эфире «Радио Свобода».
В частности, министр рассказал, что решение о выплате политзаключенным было одобрено правительством как временное, в рамках бюджетной программы на 2018 год.
«Мы решили выделить эти средства. Завтра они не пойдут… Я думаю, в ближайшее время, несколько недель, мы завершим все бюрократические процедуры, чтобы выплатить», — рассказал министр.
В то же время Черныш отметил, что необходимо принять специальный закон, который комплексно решил бы проблему политзаключенных.
«Почти год в парламенте лежит законопроект, который комплексно решил бы проблему политзаключенных или лиц, незаконно лишенных свободы. В этом случае в Крыму и России… Будем осенью просить депутатов, чтобы они приняли закон, в том числе в отношении тех, кто уже вышел из тюрьмы», — сказал Черныш.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабинет министров Украины принял решение о выделении по 100 тысяч гривен семьям политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях.
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