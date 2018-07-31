Наука и технологии

В NASA определились с тем, как будут создаваться первые дома на Марсе (видео)

В американском космическом агентстве NASA подвели итоги конкурса по разработке жилья для первых колонистов Марса. Изобретатели предлагают строить жилье для колонизаторов прямо на Марсе, печатая дома с помощью 3D-принтеров. Об этом сообщает ресурс Dezeen.

Первое место в конкурсе заняла команда из штата Арканзас, США. Члены команды получили денежное вознаграждение в размере 21 тысячу долларов. Такую же премию получила команда из Нью-Йорка, которая заняла второе место.

Всего в конкурсе приняли участие 18 команд со всего мира. Пять финалистов разделили между собой призовой фонд 100 тысяч долларов.

«Командам-победителям удалось успешно создать цифровые модели физических и функциональных характеристик дома на Марсе с использованием специализированных программных инструментов»,— отмечает жюри агентства.

Сами же изобретатели утверждают, что технология 3D-печати позволит увеличивать площадь здания в случае увеличения количества жителей.

Напомним, что в марте глава американской компании SpaceX Илон Маск анонсировал первое испытание нового космического корабля для полета на Марс. Он должен состояться уже в первой половине 2019 года. По его словам, ракетная система SpaceX Big Falcon Rocket сможет вывести в космос межпланетный корабль (заввдовжкы 48 метров и 40 кабинами для астронавтов) и будет пригодна для повторного использования. Сейчас специалисты работают над разработкой новой ракеты: она будет высотой 106 метров, диаметром 9 метров, с весом до 150 тонн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые обнаружили на Марсе озеро с водой.