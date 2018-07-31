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Исчезает пресная вода: сделано тревожное заявление о ситуации в Крыму
После захвата оккупационными войсками украинского Крыма подача пресной воды на полуостров была прекращена. О ситуации с водными ресурсами в Крыму в настоящее время «ФАКТАМ» рассказал крымчанин, эксперт «Майдана иностранных дел» Юрий Смелянский.
По его словам, перебои с питьевой водой ощущают и сами жители Крыма. Во-первых, во многих регионах полуострова воду уже давно подают по графику. А во-вторых, качество этой воды далеко не самое лучшее.
«Иной раз из крана течет какая-то непонятная жидкость с водорослями, иной раз — соленая вода»,— отмечает эксперт.
Исчезает пресная вода и из водохранилищ, которые строились исходя из решения проблем конкретного региона. Начинали строить водохранилища еще в 30-е годы. Последнее было построено в 70-е.
«Но каким было население в 70-ом году и какое сейчас? По моим данным, в Белогорском водохранилище хватит запасов лишь до конца июля-начала августа. Что будет потом — не трудно себе представить», — считает Смелянский.
Кроме агробизнеса и бытовых потребностей жителей Крыма, пресная вода используется и в производстве. Очень много воды потребляет, например «Крымский титан», другие промышленные предприятия. Если они продолжат работу в том же объеме, что сейчас, то они будут отбирать питьевую воду у жителей Крыма, отмечает эксперт.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине рассказали об абсурдных идеях в России по поводу борьбы с засухой в Крыму.
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“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”