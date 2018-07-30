31 июля 2018

Датская Королевская фарфоровая мануфактура была основана в мае 1775 года. Она стала шестой в Европе — после Мейссена (1710), Вены (1719), Севра (1738), Санкт-Петербурга (1744) и Берлина (1751). Фабрика, расположившаяся в самом центре столицы Дании, пользовалась личным покровительством королевы Юлианы Марии.

Одним из наиболее известных произведений датских мастеров стал парадный сервиз ''Флора Даника'', заказанный датским королем в качестве подарка российской императрице Екатерине II. ''Флора Даника'' считается одним из самых дорогих сервизов в мире. Минимальная стоимость любого предмета из этой серии (производимой, кстати, и по сей час) составляет несколько тысяч евро.

В середине 19-го века мануфактура была приватизирована. Однако, несмотря на частую смену владельцев, сохранила тесные отношения с королевской семьей. Сохранилась и традиционная эмблема мануфактуры — три волнистые линии, которые символизируют три главных датских пролива: Эресунн, Сторебельт и Лиллебельт.

В нашей коллекции собрано немало произведений, созданных датскими мастерами. Большинство фигур посвящены сценам из деревенской жизни. Познакомиться с ними мы еще сможем попозже. Сегодня же вашему вниманию я решил представить славную фигурку арабского скакуна. Должен заметить, что фарфоровых арабских скакунов в нашей коллекции хватило бы на целый табун. Созданные на разных мануфактурах в разное время, они, безусловно, отличаются и размерами, и авторской стилистикой, и окрасом. Но все работы обязательно передают главные черты этой породы — гордую осанку, не очень большой рост и всегда узнаваемый профиль. Эти скакуны необычайно умны, дружелюбны и покладисты. Имея хороший слух, отличное зрение и прекрасную память, они всегда славились тем, что легко запоминают дорогу. Да и достаточно быстрыми бывают, развивая скорость до 50−60 километров в час…

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.