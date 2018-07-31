Происшествия

Брызгали краской и бросались камнями: в сети показали видео дерзкого нападения на электричку в Киеве

В Киеве вандалы совершили нападение на городскую электричку ради того, чтобы разрисовать ее. Соответствующее видео опубликовали в Facebook-паблике Киев Оперативный.

Автор видео сообщила, что жертвой нападения вместе с остальными пассажирами стал ее муж.

Электричку неивестные остановили примерно в 21.20 30 июня, между станциями Сырец и Вышгородская.

«Некоторые люди внутри отравились парами краски, многих рвало, выйти не давали, бросались камнями, разбили голову одному мужчине. Забросали камнями кабину машинистов», — прокомментировала видео киевлянка.

Самым ужасным в инциденте она называет то, что в вагоне были женщины, и дети, и никому из них не давали выйти.

Как сообщали ФАКТЫ, ранее в Киеве от удара током погиб ребенок, взобравшийся на крышу электрички. А в середине июля на Николаевщине поезд переехал женщину, и машинисты пытались скрыть преступление.

