- 8:51 КНДР заподозрили в разработке новых баллистических ракет
- 8:31 Украинские военные показали мощное оружие для уничтожения боевиков "ДНР-ЛНР" на Донбассе
- 8:00 Уже не звонят: раскрыта новая тактика псевдоминеров в Украине
- 8:00 Назван цветок — фаворит летнего свадебного сезона: советы по декору от итальянского флориста
- 7:55 На подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донбасса отменили пригородные поезда
- 7:45 "Мажоры" вместе с сиротами: почему разгорелся громкий скандал с отдыхом детей с Донбасса в Европе
- 7:40 Брызгали краской и бросались камнями: в сети показали видео дерзкого нападения на электричку в Киеве
- 6:59 В Днепре продавец "омолаживал" мясо с помощью перекиси водорода
- 6:20 Исчезает пресная вода: сделано тревожное заявление о ситуации в Крыму
- 5:55 В NASA определились с тем, как будут создаваться первые дома на Марсе
Брызгали краской и бросались камнями: в сети показали видео дерзкого нападения на электричку в Киеве
В Киеве вандалы совершили нападение на городскую электричку ради того, чтобы разрисовать ее. Соответствующее видео опубликовали в Facebook-паблике Киев Оперативный.
Автор видео сообщила, что жертвой нападения вместе с остальными пассажирами стал ее муж.
Электричку неивестные остановили примерно в 21.20 30 июня, между станциями Сырец и Вышгородская.
«Некоторые люди внутри отравились парами краски, многих рвало, выйти не давали, бросались камнями, разбили голову одному мужчине. Забросали камнями кабину машинистов», — прокомментировала видео киевлянка.
Самым ужасным в инциденте она называет то, что в вагоне были женщины, и дети, и никому из них не давали выйти.
Как сообщали ФАКТЫ, ранее в Киеве от удара током погиб ребенок, взобравшийся на крышу электрички. А в середине июля на Николаевщине поезд переехал женщину, и машинисты пытались скрыть преступление.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!! ”