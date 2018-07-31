На подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донбасса отменили пригородные поезда

Украина

Распоряжение об этом появилось на сайте «национализированного» предприятия «Донецкая железная дорога».

На подконтрольной боевикам «ДНР» территории Донецкой области решили отменить ряд пригородных электричек. Так, с 6 августа по оккупированной территории не будут курсировать 10 электропоездов:

— № 6902 Иловайск-Ясиноватая (отправление из Иловайска в 4.50);

— № 6072 Ясиноватая-Донецк 2-Иловайск (отправление из Ясиноватой-пасс. в 8.50);

— № 6013 Иловайск -Донецк 2-Ясиноватая (отправление из Иловайска в 12.15);

— № 6906 Ясиноватая-Донецк 2-Иловайск (отправление из Ясиноватой пасс. в 19.10);

— № 6105 Никитовка-Горловка (отправление из Никитовки в 14.30);

— № 6106 Горловка-Никитовка, отправлением из Горловки в 18.05;

— № 6656 Иловайск-Горловка, отправлением из Иловайска в 14.46;

— № 6657 Горловка-Иловайск (отправление из Горловки в 16.26);

— № 6152 Иловайск-Ясиноватая (отправление из Иловайска в 18.58);

— № 6151 Ясиноватая-Иловайск (отправление из Ясиноватой пасс. в 20.31).

Причина отмены маршрутов, по словам руководства предприятия, — экономия.

Эта новость возмутила местных жителей, которые будут лишены возможности добираться на сравнительно дешевом транспорте. «Нам что, ходить пешком?» — задают в соцсетях риторический вопрос люди.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на единственном курорте боевиков «ДНР» море покрылось зловонной зеленой пеной.