Уже не звонят: раскрыта новая тактика псевдоминеров в Украине

Украина

В Национальной полиции информируют о новой тактике псевдоминеров — большая часть таких угроз начала поступать не по телефону, а по электронной почте. Кроме того, теперь минируют не только объекты инфраструктуры, но и социальные учреждения, а также объекты здравоохранения. Одним из последних таких подтверждений стала попытка минирования Львовской областной клинической больницы, которую неизвестный грозился «взорвать» 30 июля.

Проблема «минирований» не нова, и с каждым годом таких сообщений становится больше. Если в прошлом, 2017 году, таких сообщений было зафиксировано 700, то по состоянию на 30 июля их уже зарегистрировано 1529 (раскрыто 94). При этом, как сообщили «ФАКТАМ» в Национальной полиции Украины, большая часть таких угроз начала поступать не по телефону, а по электронной почте.

Правда, большинство электронных писем о псевдотерактах в Харьковской и Львовской области приходили с территории России.

«Берут где-нибудь в Краснодаре харьковский справочник, открывают раздел „бизнес-центры“ и берут первые пять — вот и все», — объяснял вал угроз о взрывах в Харькове министр внутренних дел Арсен Аваков. Такая же ситуация была и во Львове. «Все письма поступали из сети российского интернет-провайдера Теле2. IP-адрес „телефонного террориста“ зарегистрирован в городе Омске РФ», — сообщили после серии «терактов» в пресс-службе Львовского областного главка СБУ.

Напомним, в Киеве регулярно «минируют» станции метрополитена.