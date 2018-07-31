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КНДР заподозрили в разработке новых баллистических ракет

8:51 31 июля 2018   34
Испытания оружия
Инф. «ФАКТОВ»

КНДР продолжает создание новых ракет, способных достичь территории США. Так утверждают представители американских спецслужб, проанализировав данные со спутниковых снимков, информирует Reuters.

В настоящее время на территории военного научно-исследовательского центра Санумдон осуществляется сборка как минимум одной ракеты.

Кроме того, данные американской разведки свидетельствуют о сохранении эксплуатационной способности ядерного полигона Пунгери, о закрытии которого Пханьян объявил еще в мае.

Тем не менее представители спецслужб уточняют, что речь не идет о наращивании военного потенциала КНДР, а лишь о том, что эта страна продолжает разработку современного оружия вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа об отсутствии ядерной угрозы со стороны Пхеньяна.

Как сообщали «ФАКТЫ», 12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу в Сингапуре, достигнув договоренности о полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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