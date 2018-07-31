Происшествия

В Закарпатской области 27-летний местный житель пытался продать 7-месячного сына, однако «сделку» сорвали правоохранители. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что продажу злоумышленник, как нарочно, хотел провести 30 июля, т. е. во Всемирный день противодействия торговли людьми.

Сообщается, что полицейские задержали как «отца» малыша, так и его помощников.