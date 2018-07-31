- 10:15 На матче НХЛ в США шайба пробила искусственную грудь болельщицы-порноактрисы
- 10:11 "Провожал в Москву": в сети разоблачили наглый фейк пропагандиста Кремля о бойце АТО
- 10:05 Популярность в Украине начал осознавать на заправках, — интервью с Олегом Винником
- 9:44 В правительстве Канады повысили стоимость виз для украинцев: названа причина
- 9:18 Продавал сына: житель Закарпатья пытался провернуть "сделку" в день противодействия торговле людьми
- 8:51 КНДР заподозрили в разработке новых баллистических ракет
- 8:31 Украинские военные показали мощное оружие для уничтожения боевиков "ДНР-ЛНР" на Донбассе
- 8:00 Уже не звонят: раскрыта новая тактика псевдоминеров в Украине
- 8:00 Назван цветок — фаворит летнего свадебного сезона: советы по декору от итальянского флориста
- 7:55 На подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донбасса отменили пригородные поезда
Продавал сына: житель Закарпатья пытался провернуть "сделку" в день противодействия торговле людьми (фото)
В Закарпатской области 27-летний местный житель пытался продать 7-месячного сына, однако «сделку» сорвали правоохранители. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
Он отметил, что продажу злоумышленник, как нарочно, хотел провести 30 июля,
Сообщается, что полицейские задержали как «отца» малыша, так и его помощников.
Напомним, ранее в Украине была раскрыта целая серия преступлений против малолетних —
влажность:
давление:
ветер:
“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”