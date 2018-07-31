Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Продавал сына: житель Закарпатья пытался провернуть "сделку" в день противодействия торговле людьми (фото)

9:18 31 июля 2018   124
Ребенок на продажу
Инф. «ФАКТОВ»

В Закарпатской области 27-летний местный житель пытался продать 7-месячного сына, однако «сделку» сорвали правоохранители. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что продажу злоумышленник, как нарочно, хотел провести 30 июля, т. е. во Всемирный день противодействия торговли людьми.

Сообщается, что полицейские задержали как «отца» малыша, так и его помощников.

Напомним, ранее в Украине была раскрыта целая серия преступлений против малолетних — в т. ч. в Житомирской области 8-месячную девочку ее отец пытался задействовать в порносъемках, а в Днепропетровской области маньяк жестоко искалечил 10-летнюю девочку.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины